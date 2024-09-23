Полтина 1762 года ММД ДМ (Россия, Петр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе H.D. Rauch за 24000 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность AU (12) XF (41) VF (45) F (1) VG (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (9) XF40 (12) VF35 (4) DETAILS (2) Сервис RNGA (5) PCGS (4) NGC (2)

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