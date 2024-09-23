Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1762 года ММД ДМ (Россия, Петр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал Полтина
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе H.D. Rauch за 24000 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1399 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VG
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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