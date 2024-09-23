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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1762 года ММД ДМ (Россия, Петр III)

Аверс монеты - Полтина 1762 года ММД ДМ - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Полтина 1762 года ММД ДМ - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе H.D. Rauch за 24000 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
6738 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1399 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VG
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 PCGS
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VG
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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