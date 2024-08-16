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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты 5 рублей Петра III - Россия

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5 рублей 1762

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1762 СПБ 9,482 R1 0 55
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