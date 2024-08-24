5 рублей 1762 года СПБ (Россия, Петр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 140000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

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