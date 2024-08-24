Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1762 года СПБ (Россия, Петр III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,28 гр
- Чистого золота (0,2441 oz) 7,5928 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,482
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 140000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
37931 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец PAOLETTI
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 30 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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