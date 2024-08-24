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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1762 года СПБ (Россия, Петр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1762 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 5 рублей 1762 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Петр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,28 гр
  • Чистого золота (0,2441 oz) 7,5928 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,482

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 140000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
37931 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе PAOLETTI - June 19, 2019
Продавец PAOLETTI
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Bolaffi - November 30, 2017
Продавец Bolaffi
Дата 30 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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