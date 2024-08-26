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Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт узорчатый (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел. Гурт узорчатый
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ. Новодел. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 2088 проданному на аукционе The New York Sale за 24000 USD. Торги состоялись 5 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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