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Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт узорчатый (Россия, Петр III)

Разновидность: Новодел. Гурт узорчатый

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе" Новодел Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе" Новодел Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ. Новодел. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 2088 проданному на аукционе The New York Sale за 24000 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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