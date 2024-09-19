Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1762 года СПБ НК. Гурт надпись (Россия, Петр III)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года со знаком СПБ НК. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 8539 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Katz (4)
- Künker (6)
- New York Sale (4)
- Rare Coins (12)
- RedSquare (4)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- UBS (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WCN (1)
- Александр (13)
- Денежка (1)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (2)
- Русское Наследие (5)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
2268 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск