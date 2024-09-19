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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1762 года СПБ НК. Гурт надпись (Россия, Петр III)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 1 рубль 1762 года СПБ НК Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 1 рубль 1762 года СПБ НК Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года со знаком СПБ НК. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 8539 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность F12 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
2268 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Денежка - March 30, 2024
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Денежка - March 30, 2024
Продавец Денежка
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF20 NGC
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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