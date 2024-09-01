Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр III)

Разновидность: Новодел. Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе" Новодел Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе" Новодел Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ. Новодел. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
6341 $
Цена в валюте аукциона 490000 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
5882 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rauch - May 11, 2010
Продавец Rauch
Дата 11 мая 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра III Монеты России 1762 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск