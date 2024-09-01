Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел. Гладкий гурт
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ. Новодел. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
6341 $
Цена в валюте аукциона 490000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
5882 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1762 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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