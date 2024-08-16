10 рублей 1762 года СПБ (Россия, Петр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54313 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

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