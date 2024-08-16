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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1762 года СПБ (Россия, Петр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1762 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 10 рублей 1762 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Петр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,876

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54313 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
35375 $
Цена в валюте аукциона 33000 EUR
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
140000 $
Цена в валюте аукциона 140000 USD
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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