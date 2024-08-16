Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1762 года СПБ (Россия, Петр III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,876
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54313 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
35375 $
Цена в валюте аукциона 33000 EUR
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
140000 $
Цена в валюте аукциона 140000 USD
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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