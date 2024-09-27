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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1762 года СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Россия, Петр III)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Орел на реверсе" со знаком СПБ НК С.Ю.. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2800 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
607 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе GGN - April 17, 2004
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе GGN - April 17, 2004
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "Орел на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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