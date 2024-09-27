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Пробный 1 рубль 1762 года СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе" (Россия, Петр III)
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Орел на реверсе" со знаком СПБ НК С.Ю.. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2800 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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