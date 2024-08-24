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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт сетчатый (Россия, Петр III)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 4 копейки 1762 года "Барабаны" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 4 копейки 1762 года "Барабаны" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Петр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 4 копейки
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (475) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Heritage - May 10, 2024
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Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
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Дата 30 марта 2024
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
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Дата 30 марта 2024
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - February 15, 2024
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Дата 15 февраля 2024
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Дата 10 февраля 2024
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 4 копейки 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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