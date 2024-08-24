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4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт сетчатый (Россия, Петр III)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 4 копейки
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (475) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
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Дата 26 июня 2024
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Цена
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Сохранность MS62 NGC
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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