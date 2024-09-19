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4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт екатеринбургского монетного двора (Россия, Петр III)
Разновидность: Гурт екатеринбургского монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 4 копейки
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт екатеринбургского монетного двора. Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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