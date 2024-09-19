Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт екатеринбургского монетного двора (Россия, Петр III)

Разновидность: Гурт екатеринбургского монетного двора

Аверс монеты - 4 копейки 1762 года "Барабаны" Гурт екатеринбургского монетного двора - цена монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 4 копейки 1762 года "Барабаны" Гурт екатеринбургского монетного двора - цена монеты - Россия, Петр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 4 копейки
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт екатеринбургского монетного двора. Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • COINSTORE (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MUNZE (1)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (31)
  • SINCONA (1)
  • Александр (6)
  • Империя (11)
  • Имперская монета (5)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 копейки 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра III Монеты России 1762 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 4 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск