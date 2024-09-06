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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр III)

Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ. Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 8318 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 65000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
11256 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
10090 $
Цена в валюте аукциона 703040 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Münzenonline - April 26, 2018
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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