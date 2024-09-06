Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ. Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 8318 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 65000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
11256 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
10090 $
Цена в валюте аукциона 703040 RUB
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1762 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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