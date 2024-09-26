10 рублей 1762 года СПБ. Новодел (Россия, Петр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Leu Numismatik за 55000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.

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