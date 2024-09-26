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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1762 года СПБ. Новодел (Россия, Петр III)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1762 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 10 рублей 1762 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Петр III

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Leu Numismatik за 55000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Leu - April 27, 2008
Продавец Leu
Дата 27 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
53197 $
Цена в валюте аукциона 55000 CHF
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS65
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1762 СПБ на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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