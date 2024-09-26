Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1762 года СПБ. Новодел (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Leu Numismatik за 55000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Leu (2)
- UBS (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS65
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 рублей 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск