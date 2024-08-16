Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1762 года СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Россия, Петр III)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ С.Ю.. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 62500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
500000 $
Цена в валюте аукциона 500000 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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