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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1762 года СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Россия, Петр III)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ С.Ю.. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 62500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Россия 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
500000 $
Цена в валюте аукциона 500000 USD
Россия 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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