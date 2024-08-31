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Пробные 5 копеек 1762 года "Вензель на аверсе". Малый вензель (Россия, Петр III)

Разновидность: Малый вензель

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Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,17 гр
  • Чистого серебра (0,0282 oz) 0,8775 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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