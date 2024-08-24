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2 копейки 1762 года "Барабаны". "КОПЕИКИ" (Россия, Петр III)
Разновидность: "КОПЕИКИ"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1762 года "Барабаны". "КОПЕИКИ". Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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