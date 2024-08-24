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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1762 года "Барабаны". "КОПЕИКИ" (Россия, Петр III)

Разновидность: "КОПЕИКИ"

Аверс монеты - 2 копейки 1762 года "Барабаны" "КОПЕИКИ" - цена монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 2 копейки 1762 года "Барабаны" "КОПЕИКИ" - цена монеты - Россия, Петр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1762 года "Барабаны". "КОПЕИКИ". Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность VG
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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