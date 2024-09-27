Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1762 года "Барабаны". Гурт рубчатый (Россия, Петр III)
Разновидность: Гурт рубчатый
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1762 года "Барабаны". Гурт рубчатый. Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе SINCONA AG за 35000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF35
Цена
27027 $
Цена в валюте аукциона 2496000 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность PO
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VG8 BN
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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