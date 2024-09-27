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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1762 года "Барабаны". Гурт рубчатый (Россия, Петр III)

Разновидность: Гурт рубчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1762 года "Барабаны" Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 1 копейка 1762 года "Барабаны" Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, Петр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1762 года "Барабаны". Гурт рубчатый. Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе SINCONA AG за 35000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2376 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF35
Цена
27027 $
Цена в валюте аукциона 2496000 RUB
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность PO
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность G4 BN
Цена
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VG8 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Александр - February 27, 2014
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Александр - February 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе Империя - April 27, 2012
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1762 "Барабаны" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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