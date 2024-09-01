1 рубль 1762 года ММД ДМ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русское Наследие за 23000 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.

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