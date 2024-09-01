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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1762 года ММД ДМ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1762 года ММД ДМ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1762 года ММД ДМ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 406,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (197) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русское Наследие за 23000 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
514 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1762 ММД ДМ "С шарфом" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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