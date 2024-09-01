Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1762 года ММД ДМ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 406,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (197) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русское Наследие за 23000 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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