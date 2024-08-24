Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1762 года СПБ НК "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,459,100
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (498) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Империя за 1000000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
1623 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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