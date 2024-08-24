1 рубль 1762 года СПБ НК "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Империя за 1000000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.

Сохранность UNC (70) AU (140) XF (149) VF (102) F (11) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS63 (5) MS62 (15) MS61 (5) MS60 (14) AU58 (29) AU55 (22) AU53 (10) AU50 (15) XF45 (20) XF40 (17) VF35 (12) VF30 (5) VF20 (3) F12 (3) DETAILS (5) Сервис ННР (18) RNGA (26) NGC (32) PCGS (5)

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