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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1762 года СПБ НК "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1762 года СПБ НК "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1762 года СПБ НК "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,459,100

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (498) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Империя за 1000000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
1623 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе CNG - June 5, 2024
Продавец CNG
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS60 ННР
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность F12 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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