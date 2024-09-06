Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 32,61 - 35,35 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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