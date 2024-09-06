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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 32,61 - 35,35 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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