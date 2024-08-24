Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1762 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
- Тираж UNC 6,812,710
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1762
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1762 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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