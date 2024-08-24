Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1762 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1762 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1762 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый
  • Тираж UNC 6,812,710

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1762
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1762 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (9)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (8)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (8)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (3)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • New York Sale (2)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (15)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
  • Александр (10)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (9)
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 5 копеек 1762 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 5 копеек 1762 на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1762 на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1762 на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1762 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1762 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск