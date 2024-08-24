5 копеек 1762 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1762 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность AU (22) XF (28) VF (38) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (3) VF35 (9) VF30 (4) DETAILS (2) BN (7) Сервис NGC (4) RNGA (4) CGC (1)

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