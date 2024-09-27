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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 5 копеек Елизаветы Петровны - Россия

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5 копеек 1757-1762

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1757 Новодел. Без знака монетного двора - R2 0 611757 ЕМ Новодел - R2 0 61757 СПМ Новодел - - 0 61758 ММ - - 0 401758 Без знака монетного двора - - 0 1331759 ММ 11,836,941 R 0 841759 Без знака монетного двора 23,357,092 - 0 1501760 ММ - R1 0 551760 Без знака монетного двора 25,887,388 - 0 2671761 ММ - R1 0 281761 Без знака монетного двора 26,282,434 - 0 2781762 Без знака монетного двора 6,812,710 R 0 95
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