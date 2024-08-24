5 копеек 1759 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Spink UK за 1050 USD. Торги состоялись 1 октября 2022.

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