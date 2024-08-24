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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1759 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1759 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1759 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый
  • Тираж UNC 23,357,092

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Spink UK за 1050 USD. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 5 копеек 1759 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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