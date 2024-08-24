Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1759 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
- Тираж UNC 23,357,092
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Spink UK за 1050 USD. Торги состоялись 1 октября 2022.
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