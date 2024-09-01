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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1759 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1759 СПБ Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рублей 1759 СПБ
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1759 СПБ НК Портрет работы Тимофея Иванова
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
1 рубль 1759 СПБ ЯI Портрет работы Тимофея Иванова
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 208
Аверс
Реверс
Полтина 1759 СПБ ЯI Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полтина 1759 СПБ НК Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 9700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 копеек 1759 СПБ Орел в облаках
Средняя цена 70 $
Продажи
0 97

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1759 ММ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
5 копеек 1759 Без знака монетного двора
Средняя цена 30 $
Продажи
0 150
Аверс
Реверс
2 копейки 1759 Номинал над Св. Георгием Гурт надпись
Средняя цена 80 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
2 копейки 1759 Номинал над Св. Георгием Гурт сетчатый
Средняя цена 570 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1759 Номинал под Св. Георгием Гурт надпись
Средняя цена 25 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 копейки 1759 Номинал под Св. Георгием Гурт сетчатый
Средняя цена 50 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
1 копейка 1759
Средняя цена 45 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Денга 1759
Средняя цена 35 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Полушка 1759
Средняя цена 120 $
Продажи
0 67
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