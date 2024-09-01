Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1759
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1759
Монеты России 1759 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
10 рублей 1759 СПБ Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена
110000 $
Продажи
0
2
5 рублей 1759 СПБ
Средняя цена
120000 $
Продажи
0
2
Пробные монеты
1 рубль 1759 СПБ НК Портрет работы Тимофея Иванова
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
96
1 рубль 1759 СПБ ЯI Портрет работы Тимофея Иванова
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
208
Полтина 1759 СПБ ЯI Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена
500 $
Продажи
0
20
Полтина 1759 СПБ НК Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена
9700 $
Продажи
0
7
5 копеек 1759 СПБ Орел в облаках
Средняя цена
70 $
Продажи
0
97
Медные монеты
5 копеек 1759 ММ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
84
5 копеек 1759
Без знака монетного двора
Средняя цена
30 $
Продажи
0
150
2 копейки 1759 Номинал над Св. Георгием
Гурт надпись
Средняя цена
80 $
Продажи
0
60
2 копейки 1759 Номинал над Св. Георгием
Гурт сетчатый
Средняя цена
570 $
Продажи
0
4
2 копейки 1759 Номинал под Св. Георгием
Гурт надпись
Средняя цена
25 $
Продажи
0
17
2 копейки 1759 Номинал под Св. Георгием
Гурт сетчатый
Средняя цена
50 $
Продажи
0
103
1 копейка 1759
Средняя цена
45 $
Продажи
0
80
Денга 1759
Средняя цена
35 $
Продажи
0
58
Полушка 1759
Средняя цена
120 $
Продажи
0
67
Лучшие предложения
Nomisma Spa
Аукцион
1 сент. 2024
Pesek Auctions
Аукцион
23 сент. 2024
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить