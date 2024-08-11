1 рубль 1759 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1759 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 18000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность UNC (11) AU (42) XF (28) VF (11) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (7) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (10) AU53 (11) AU50 (5) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) Сервис NGC (7) RNGA (3)

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