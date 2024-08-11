Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1759 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1759 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 18000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
1383 $
Цена в валюте аукциона 126475 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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