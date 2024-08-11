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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1759 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1759 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1759 года СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1759 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 18000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1449 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
1383 $
Цена в валюте аукциона 126475 RUB
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU55 RNGA
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1759 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1759 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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