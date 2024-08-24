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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Елизаветы Петровны - Россия

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1 рубль 1741

Поясной портрет
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1741 СПБ R1 0 126
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1 рубль 1741-1754

Петербургский тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1741 СПБ Портрет без плаща - R3 0 01741 СПБ - R1 0 741742 СПБ 1,132,906 - 0 5831742 СПБ Гуртовая надпись московская 1,132,906 R3 0 31743 СПБ 934,738 - 0 4241743 СПБ Гуртовая надпись московская 934,738 - 0 01744 СПБ 508,740 - 0 2331745 СПБ 427,107 - 0 3231746 СПБ 781,012 - 0 2881747 СПБ 803,000 - 0 2891748 СПБ 634,155 - 0 2231749 СПБ 1,106,306 - 0 4741750 СПБ 610,644 - 1 3861751 СПБ 835,157 - 0 1981751 СПБ IМ - - 0 1281752 СПБ IM 967,558 - 0 861752 СПБ ЯI - - 0 1941753 СПБ IМ 605,137 - 0 1821753 СПБ ЯI - - 0 501754 СПБ ЯI 1,947,076 - 0 40
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1 рубль 1742-1758

Московский тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1742 ММД Край корсажа V-образный 289,343 - 0 1401742 ММД Край корсажа прямой 289,343 R1 0 831742 ММД Голова малая, смещена влево 289,343 R1 0 41742 ММД Гуртовая надпись петербургская 289,343 R4 0 51743 ММД Край корсажа прямой 677,326 - 0 641743 ММД Край корсажа V-образный 677,326 - 0 2371744 ММД 373,000 R1 0 1341744 ММД Новодел 373,000 R3 0 11745 ММД 553,860 - 0 1851746 ММД 391,360 - 0 1081747 ММД 249,079 R 1 1231748 ММД 100,000 - 0 551749 ММД 847,950 - 0 2691750 ММД 1,026,529 - 0 2951751 ММД 1,083,350 - 0 2821751 ММД А NaN - 0 371752 ММД I - R1 0 351752 ММД Е 788,007 - 0 2081752 ММД IШ - - 0 1201753 ММД IШ - R1 0 21753 ММД IП 596,817 - 0 1471754 ММД МБ Орденская лента широкая - R1 0 401754 ММД МБ Орденская лента узкая - - 0 1101754 ММД IП Орденская лента широкая 1,182,785 R1 0 141754 ММД IП Орденская лента узкая 1,182,785 - 0 81754 ММД ЕI Большая корона над орлом - - 0 1851754 ММД ЕI Малая корона над орлом - R2 0 91755 ММД МБ 594,350 - 1 2081756 ММД МБ 217,000 - 0 951757 ММД МБ 338,770 - 0 1321758 ММД ЕI 116,000 - 0 57
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1 рубль 1754-1757

Портрет работы Б. Скотта
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1754 СПБ IМ - - 0 4621754 СПБ ЯI - - 0 911755 СПБ IМ 1,836,375 - 0 1091755 СПБ ЯI - - 1 4371756 СПБ IМ 1,943,560 - 1 5421756 СПБ ЯI - - 0 691757 СПБ ЯI Орел работы Дасье - R1 0 811757 СПБ IМ 535,898 - 0 101
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1 рубль 1757

Портрет работы Ж. Дасье
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1757 СПБ ЯI R1 0 1091757 СПБ Без инициалов минцмейстера R4 0 0
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1 рубль 1757-1761

Портрет работы Тимофея Иванова
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1757 СПБ ЯI - R3 0 151758 СПБ НК Нитки жемчуга под короной - - 0 291758 СПБ НК Без ниток жемчуга под короной - - 0 1381758 СПБ ЯI 600,190 - 0 821759 СПБ НК - R 0 961759 СПБ ЯI 600,782 - 0 2081760 СПБ ЯI 279,000 R 0 1551761 СПБ ЯI Два коротких локона на плече 391,400 R 0 241761 СПБ ЯI Один длинный локон на плече 391,400 R1 0 241761 СПБ НК - R 0 154
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