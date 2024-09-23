Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1744 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 508,740
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (233)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1744 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 51300 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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