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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1744 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1744 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1744 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 508,740

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (233)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1744 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 51300 RUB
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе CNG - October 18, 2023
Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1744 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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