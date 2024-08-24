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1744
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1744
Монеты России 1744 года
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Золотые монеты
Червонец (Дукат) 1744
Средняя цена
31000 $
Продажи
0
8
Пробные монеты
1 рубль 1744 СПБ Петербургский тип
Средняя цена
480 $
Продажи
0
233
1 рубль 1744 ММД Московский тип
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
134
1 рубль 1744 ММД Московский тип
Новодел
Средняя цена
35000 $
Продажи
0
1
Полтина 1744 ММД
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
58
Полтина 1744 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена
4400 $
Продажи
0
14
Полуполтинник 1744 ММД
Средняя цена
340 $
Продажи
0
16
Гривенник 1744
Средняя цена
120 $
Продажи
1
158
Гривенник 1744
Цифра года "44" перевернуты
Средняя цена
680 $
Продажи
0
6
Медные монеты
Денга 1744
Средняя цена
8 $
Продажи
0
25
Полушка 1744
Средняя цена
65 $
Продажи
0
18
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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