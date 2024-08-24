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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1744 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1744
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 8

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1744 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 480 $
Продажи
0 233
Аверс
Реверс
1 рубль 1744 ММД Московский тип
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 134
Аверс
Реверс
1 рубль 1744 ММД Московский тип Новодел
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1744 ММД
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Полтина 1744 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1744 ММД
Средняя цена 340 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Гривенник 1744
Средняя цена 120 $
Продажи
1 158
Аверс
Реверс
Гривенник 1744 Цифра года "44" перевернуты
Средняя цена 680 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1744
Средняя цена 8 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Полушка 1744
Средняя цена 65 $
Продажи
0 18
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