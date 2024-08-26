Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1744 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,900
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1744 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
14667 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
13288 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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