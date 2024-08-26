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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1744 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1744 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1744 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1744 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
14667 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
13288 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1744 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1744 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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