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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Полтина Елизаветы Петровны - Россия

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Полтина 1742-1749

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1742 ММД 39,680 R 0 231743 ММД 166,000 R 0 871744 ММД 106,000 R 0 581745 ММД 119,920 R 0 571747 ММД 54,000 R1 0 611749 ММД 43,900 R 0 15
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Полтина 1742-1745

Поясной портрет
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1742 СПБ 76,816 R 1 821743 СПБ 64,794 R1 0 251745 СПБ 17,350 R3 0 0
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Полтина 1743-1754

Погрудный портрет
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1743 СПБ - R 0 361744 СПБ 39,900 R1 0 141745 СПБ - R 1 311746 СПБ 55,000 R 0 351746 СПБ Новодел 55,000 R3 0 01747 СПБ 63,362 R1 0 331748 СПБ 33,388 R1 0 231749 СПБ 67,424 R1 0 441750 СПБ 29,115 R1 0 361751 СПБ Без обозначения минцмейстера 39,246 R1 0 171751 СПБ IМ - R1 0 21752 СПБ IМ 106,062 R1 0 181752 СПБ ЯI - R1 0 471753 СПБ IM 41,290 R1 0 231754 СПБ ЯI 154,280 R1 0 15
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Полтина 1746-1761

Портрет работы Б. Скотта
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1746 ММД Новодел - R3 0 41754 СПБ IМ - R1 0 471755 СПБ ЯI 150,000 R1 0 511755 СПБ IM - R2 0 291756 СПБ ЯI 176,000 R2 0 311756 СПБ IM - R1 0 1281758 СПБ ЯI 61,200 R2 0 371758 СПБ НК - R1 0 161759 СПБ ЯI 88,700 R1 0 201759 СПБ НК - R2 0 71760 СПБ ЯI 46,000 R1 0 281761 СПБ ЯI 45,000 R2 0 121761 СПБ НК - R2 0 27
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