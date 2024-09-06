Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1743 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 166,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 412 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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