Полтина 1743 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность UNC (1) AU (21) XF (20) VF (37) VG (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU53 (7) AU50 (5) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (2) VF20 (1) VG10 (1) Сервис RNGA (1) NGC (5) ННР (1)

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