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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1743 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1743 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1743 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 166,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1743 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 412 EUR
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1743 ММД на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1743 ММД на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1743 ММД на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Heritage - August 20, 2021
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия Полтина 1743 ММД на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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