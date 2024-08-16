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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1743 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1743
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1743 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 650 $
Продажи
0 424
Аверс
Реверс
1 рубль 1743 СПБ Петербургский тип Гуртовая надпись московская
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1743 ММД Московский тип Край корсажа прямой
Средняя цена 720 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
1 рубль 1743 ММД Московский тип Край корсажа V-образный
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 237
Аверс
Реверс
Полтина 1743 ММД
Средняя цена 910 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
Полтина 1743 СПБ Поясной портрет
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Полтина 1743 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1743 ММД
Средняя цена 360 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Гривенник 1743
Средняя цена 150 $
Продажи
0 26

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1743
Средняя цена 40 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Полушка 1743
Средняя цена 90 $
Продажи
0 14

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 копейка 1743 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
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