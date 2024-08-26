Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1743 года (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,823
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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