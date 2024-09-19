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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты Червонец (Дукат) Елизаветы Петровны - Россия

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Червонец (Дукат) 1742-1748

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1742 4,721 R2 0 01743 2,823 R4 0 01744 14,667 R2 0 81746 489 R4 0 11747 16,600 R3 0 11748 17,000 R1 0 48
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Червонец (Дукат) 1749-1755

Орел на реверсе
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1749 "АВГ. 1" 6,042 R2 0 21751 "МАР. 13" - R2 0 61751 "АПРЕЛ" - R2 0 21752 "НОЯБ. 3" - R2 0 31753 "ФЕВР. 5" - R2 0 51755 Новодел - R3, R4 0 1
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Червонец (Дукат) 1749-1753

Св. Андрей Первозванный на реверсе
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1749 3,000 R2 0 61749 "АВГ. 1" 3,000 R2 0 41749 Новодел 3,000 R3, R4 0 11751 "МАРТЪ" - R3 0 11751 "МАР. 13" - R2 0 41751 "АПРЕЛ" - R2 0 71752 "НОЯБ. 3" 9,398 R2 0 61753 "ФЕВР:5" 18,794 R2 0 141753 Новодел 18,794 R2, R4 0 3
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Червонец (Дукат) 1755-1757

Петербургский тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1755 СПБ Новодел - R3, R4 0 31757 СПБ 120,680 R1 0 47
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