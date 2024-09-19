Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Золотые монеты Червонец (Дукат) Елизаветы Петровны - Россия
Червонец (Дукат) 1742-1748
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1742 4,721 R2 0 01743 2,823 R4 0 01744 14,667 R2 0 81746 489 R4 0 11747 16,600 R3 0 11748 17,000 R1 0 48
Червонец (Дукат) 1749-1755Орел на реверсе
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1749 "АВГ. 1" 6,042 R2 0 21751 "МАР. 13" - R2 0 61751 "АПРЕЛ" - R2 0 21752 "НОЯБ. 3" - R2 0 31753 "ФЕВР. 5" - R2 0 51755 Новодел - R3, R4 0 1
Червонец (Дукат) 1749-1753Св. Андрей Первозванный на реверсе
Червонец (Дукат) 1755-1757Петербургский тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1755 СПБ Новодел - R3, R4 0 31757 СПБ 120,680 R1 0 47
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