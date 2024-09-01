Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АВГ. 1" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "АВГ. 1"
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АВГ. 1". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4254 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
52553 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
9596 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
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