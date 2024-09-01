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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АВГ. 1" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "АВГ. 1"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "АВГ. 1" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "АВГ. 1" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АВГ. 1". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4254 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • UBS (1)
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
52553 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
9596 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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