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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1749 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) 1749 Орел на реверсе
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1749 Орел на реверсе "АВГ. 1"
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе
Средняя цена 74000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе "АВГ. 1"
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе Новодел
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1749 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 500 $
Продажи
0 474
Аверс
Реверс
1 рубль 1749 ММД Московский тип
Средняя цена 860 $
Продажи
0 269
Аверс
Реверс
Полтина 1749 ММД
Средняя цена 830 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полтина 1749 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1749 ММД
Средняя цена 170 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Гривенник 1749
Средняя цена 270 $
Продажи
0 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1749
Средняя цена 10 $
Продажи
0 245
Аверс
Реверс
Полушка 1749
Средняя цена 20 $
Продажи
0 65
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