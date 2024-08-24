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1749
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Монеты России 1749 года
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Золотые монеты
Двойной червонец (2 дуката) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Двойной червонец (2 дуката) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Двойной червонец (2 дуката) 1749 Орел на реверсе
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Червонец (Дукат) 1749 Орел на реверсе
"АВГ. 1"
Средняя цена
100000 $
Продажи
0
2
Червонец (Дукат) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе
Средняя цена
74000 $
Продажи
0
6
Червонец (Дукат) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе
"АВГ. 1"
Средняя цена
—
Продажи
0
4
Червонец (Дукат) 1749 Св. Андрей Первозванный на реверсе
Новодел
Средняя цена
24000 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1749 СПБ Петербургский тип
Средняя цена
500 $
Продажи
0
474
1 рубль 1749 ММД Московский тип
Средняя цена
860 $
Продажи
0
269
Полтина 1749 ММД
Средняя цена
830 $
Продажи
0
15
Полтина 1749 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
44
Полуполтинник 1749 ММД
Средняя цена
170 $
Продажи
0
35
Гривенник 1749
Средняя цена
270 $
Продажи
0
17
Медные монеты
Денга 1749
Средняя цена
10 $
Продажи
0
245
Полушка 1749
Средняя цена
20 $
Продажи
0
65
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1699-1991
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Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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