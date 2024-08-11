1 рубль 1749 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1749 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1882 проданному на аукционе H.D. Rauch за 9500 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.

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