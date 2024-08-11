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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1749 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1749 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1749 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,106,306

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (474)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1749 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1882 проданному на аукционе H.D. Rauch за 9500 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Продавец Sima Srl
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1749 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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