Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1749 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,106,306
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (474)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1749 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1882 проданному на аукционе H.D. Rauch за 9500 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sima Srl
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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