Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Елизаветы Петровны (1741-1762)
Всего добавлено монет: 346
Каталог монет Елизавета 1741-1762
Монеты Елизаветы Петровны с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,900 - 1 399
Россия, Елизавета
1 рубль 1756
Золото $2,000 - 0 374
Россия, Елизавета
Полтина 1756
Серебро $500 - 0 474
Россия, Елизавета
1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $75 - 1 457
Россия, Елизавета
5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках"
Серебро $680 - 1 387
Россия, Елизавета
1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $110 - 0 354
Россия, Елизавета
5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках"
Серебро $660 - 1 543
Россия, Елизавета
1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта"
Золото $3,400 - 2 317
Россия, Елизавета
2 рубля 1756
Серебро $680 - 0 583
Россия, Елизавета
1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $880 - 0 288
Россия, Елизавета
1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $650 - 0 424
Россия, Елизавета
1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип"
Золото $3,800 $9,000 0 108
Россия, Елизавета
1 рубль 1757
Серебро $580 - 1 438
Россия, Елизавета
1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта"
Серебро $890 - 0 462
Россия, Елизавета
1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта"
Медь $120 - 0 467
Россия, Елизавета
2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый
Серебро $130 - 0 325
Россия, Елизавета
Гривенник 1748
Серебро $740 - 0 295
Россия, Елизавета
1 рубль 1750 ММД "Московский тип"
Золото $3,500 - 0 165
Россия, Елизавета
2 рубля 1756 СПБ
Серебро $860 - 0 269
Россия, Елизавета
1 рубль 1749 ММД "Московский тип"
Серебро $660 - 0 289
Россия, Елизавета
1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $390 - 1 209
Россия, Елизавета
1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип"
Медь $10 - 0 335
Россия, Елизавета
2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый
Серебро $650 - 0 194
Россия, Елизавета
1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип"
Серебро $450 - 0 223
Россия, Елизавета
1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $950 - 0 323
Россия, Елизавета
1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $2,700 - 0 134
Россия, Елизавета
1 рубль 1744 ММД "Московский тип"
Серебро $8,500 - 0 126
Россия, Елизавета
1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет"
Серебро $16,000 - 0 109
Россия, Елизавета
1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье"
Серебро $1,300 - 0 155
Россия, Елизавета
1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова"
Серебро $730 - 0 244
Россия, Елизавета
Гривенник 1747
Серебро $480 - 0 233
Россия, Елизавета
1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $1,600 - 0 208
Россия, Елизавета
1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова"
Медь $45 - 0 80
Россия, Елизавета
1 копейка 1759
Серебро $1,100 - 0 237
Россия, Елизавета
1 рубль 1743 ММД "Московский тип". Край корсажа V-образный
Серебро $120 - 1 159
Россия, Елизавета
Гривенник 1744
Золото $22,000 - 0 48
Россия, Елизавета
Червонец (Дукат) 1748
Серебро $300 - 0 233
Россия, Елизавета
Полуполтинник 1747 ММД
Медь $95 - 0 72
Россия, Елизавета
2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись
Серебро $770 - 0 282
Россия, Елизавета
1 рубль 1751 ММД "Московский тип"
Медь $35 - 0 84
Россия, Елизавета
5 копеек 1759 ММ
Медь $30 - 0 103
Россия, Елизавета
2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись
Медь $45 - 0 182
Россия, Елизавета
2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись
Золото $15,000 - 0 5
Россия, Елизавета
1 рубль 1757. Новодел
Серебро $1,300 - 0 52
Россия, Елизавета
5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках". Большой формат (диаметр 16 мм)
Серебро $120 - 0 185
Россия, Елизавета
1 рубль 1745 ММД "Московский тип"
Серебро $1,200 - 0 51
Россия, Елизавета
Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта"
Золото $6,500 - 0 37
Россия, Елизавета
1 рубль 1758
Серебро $110 - 0 207
Россия, Елизавета
Полуполтинник 1756 ММД МБ
Серебро $1,500 - 0 154
Россия, Елизавета
1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова"
Медь $55 - 0 267
Россия, Елизавета
5 копеек 1760. Без знака монетного двора
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