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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Елизаветы Петровны (1741-1762)

Всего добавлено монет: 346

Период чеканки Елизаветы Петровны
Каталог монет Елизавета 1741-1762
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Монеты Елизаветы Петровны с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1756
 Золото $2,900 - 1 399Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
Полтина 1756
 Золото $2,000 - 0 374Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1749 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $500 - 0 474Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках"
 Серебро $75 - 1 457Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $680 - 1 387Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках"
 Серебро $110 - 0 354Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта"
 Серебро $660 - 1 543Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
2 рубля 1756
 Золото $3,400 - 2 317Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $680 - 0 583Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $880 - 0 288Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $650 - 0 424Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1757
 Золото $3,800 $9,000 0 108Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта"
 Серебро $580 - 1 438Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта"
 Серебро $890 - 0 462Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый
 Медь $120 - 0 467Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
Гривенник 1748
 Серебро $130 - 0 325Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1750 ММД "Московский тип"
 Серебро $740 - 0 295Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
2 рубля 1756 СПБ
 Золото $3,500 - 0 165Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1749 ММД "Московский тип"
 Серебро $860 - 0 269Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $660 - 0 289Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1755 ММД МБ "Московский тип"
 Серебро $390 - 1 209Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый
 Медь $10 - 0 335Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип"
 Серебро $650 - 0 194Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $450 - 0 223Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $950 - 0 323Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1744 ММД "Московский тип"
 Серебро $2,700 - 0 134Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1741 СПБ "Поясной портрет"
 Серебро $8,500 - 0 126Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье"
 Серебро $16,000 - 0 109Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова"
 Серебро $1,300 - 0 155Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
Гривенник 1747
 Серебро $730 - 0 244Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1744 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $480 - 0 233Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1759 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова"
 Серебро $1,600 - 0 208Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 копейка 1759
 Медь $45 - 0 80Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1743 ММД "Московский тип". Край корсажа V-образный
 Серебро $1,100 - 0 237Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
Гривенник 1744
 Серебро $120 - 1 159Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
Червонец (Дукат) 1748
 Золото $22,000 - 0 48Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
Полуполтинник 1747 ММД
 Серебро $300 - 0 233Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись
 Медь $95 - 0 72Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1751 ММД "Московский тип"
 Серебро $770 - 0 282Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
5 копеек 1759 ММ
 Медь $35 - 0 84Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись
 Медь $30 - 0 103Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись
 Медь $45 - 0 182Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1757. Новодел
 Золото $15,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках". Большой формат (диаметр 16 мм)
 Серебро $1,300 - 0 52Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1745 ММД "Московский тип"
 Серебро $120 - 0 185Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
Полтина 1755 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта"
 Серебро $1,200 - 0 51Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1758
 Золото $6,500 - 0 37Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
Полуполтинник 1756 ММД МБ
 Серебро $110 - 0 207Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
1 рубль 1761 СПБ НК "Портрет работы Тимофея Иванова"
 Серебро $1,500 - 0 154Coin photo Coin photo
Россия, Елизавета
5 копеек 1760. Без знака монетного двора
 Медь $55 - 0 267
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