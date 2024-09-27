Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1756 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0955 oz) 2,9711 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 53,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 рубля
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (315) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1756 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98201 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 23 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность AU58 NGC
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