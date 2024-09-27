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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1756 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 2 рубля 1756 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 рубля 1756 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0955 oz) 2,9711 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 53,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (315) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1756 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98201 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2912 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Россия 2 рубля 1756 на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Heritage - March 7, 2024
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Hess Divo - December 13, 2023
Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Coin Cabinet - August 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2023
Сохранность VF
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Россия 2 рубля 1756 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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