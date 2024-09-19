Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 20 рублей 1755 года СПБ (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 33,14 гр
- Чистого золота (0,977 oz) 30,3894 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 20 рублей
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 20 рублей 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск