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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 20 рублей 1755 года СПБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Пробные 20 рублей 1755 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 20 рублей 1755 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 33,14 гр
  • Чистого золота (0,977 oz) 30,3894 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 20 рублей
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 20 рублей 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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