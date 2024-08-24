Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1755 года
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Пробные монеты
Медные монеты
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская
Средняя цена 320 $
Продажи
0 3
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская
Средняя цена 310 $
Продажи
0 61
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская
Средняя цена 370 $
Продажи
0 20
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гурт сетчатый
Средняя цена 720 $
Продажи
0 57
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел
Средняя цена 2500 $
Продажи
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Пробные монеты
1 копейка 1755 Пробная Портрет работы Б. Скотта Орел в круглой рамке
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
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