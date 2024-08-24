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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1755 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1755 СПБ Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 62000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 рублей 1755
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1755 Орел на реверсе Новодел
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1755 СПБ Петербургский тип Новодел
Средняя цена
Продажи
0 3

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1755 ММД МБ Московский тип
Средняя цена 390 $
Продажи
1 208
Аверс
Реверс
1 рубль 1755 СПБ IМ Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 450 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
1 рубль 1755 СПБ ЯI Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 580 $
Продажи
1 437
Аверс
Реверс
Полтина 1755 СПБ ЯI Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Полтина 1755 СПБ IM Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1755 ММД МБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Гривенник 1755 ЕI
Средняя цена 780 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Гривенник 1755 МБ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 копеек 1755 СПБ Орел в облаках
Средняя цена 310 $
Продажи
1 163

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 копейка 1755 СПБ Орел в облаках Гурт сетчатый
Средняя цена 310 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 СПБ Орел в облаках Гуртовая надпись петербургская
Средняя цена 240 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 ММД Орел в облаках Гурт сетчатый
Средняя цена 910 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская
Средняя цена 320 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская
Средняя цена 310 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская
Средняя цена 370 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гурт сетчатый
Средняя цена 720 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Орел в облаках Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 9

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 рублей 1755 СПБ Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рублей 1755 СПБ Пробные Елизаветин Золотой
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1755 СПБ Пробные Новодел
Средняя цена 330000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рублей 1755 СПБ Пробные Елизаветин Золотой Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Пробная Портрет Елизаветы
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Пробная Вензель Елизаветы Орел без рамки
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Пробная Вензель Елизаветы Орел в круглой рамке
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Пробная Портрет работы Б. Скотта Орел в облаках
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Пробная Портрет работы Б. Скотта Орел в круглой рамке
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Пробная Орел в облаках Орел в круглой рамке
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Пробная Портрет Елизаветы Новодел. Гурт узорчатый
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 СПБ Пробная Портрет Елизаветы Новодел. Гурт надпись
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 СПБ Пробная Портрет Елизаветы Новодел. Гурт узорчатый
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1755 Пробная Портрет Елизаветы Новодел. Гурт сетчатый
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 2
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