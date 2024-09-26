Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 22800 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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