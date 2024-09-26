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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись московская - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись московская - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2021 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 22800 RUB
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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