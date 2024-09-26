1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Александр за 9500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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