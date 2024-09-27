Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1 копейка Елизаветы Петровны - Россия
1 копейка 1755-1757Орел в облаках
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1755 СПБ Гурт сетчатый - R 0 1321755 СПБ Гуртовая надпись петербургская - R3 0 21755 ММД Гурт сетчатый 6,050,000 - 0 1531755 Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская - R1 0 31755 Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская - R 0 611755 Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская - R 0 201755 Без знака монетного двора. Гурт сетчатый - R3 0 571755 Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел 6,050,000 R2 0 91755 Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел - R2 0 91756 ММД Гурт сетчатый 20,466,000 - 0 531756 СПБ Гурт сетчатый 11,247,493 R 0 1371756 Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская - R1 0 51756 Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская - R 0 1171756 Без знака монетного двора. Гурт сетчатый - R1 0 141757 ММД Гурт сетчатый 9,897,000 R4 0 31757 Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская - R 0 171757 Без знака монетного двора. Гурт сетчатый - R4 0 0
1 копейка 1757-1761
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1757 - 0 1241757 Новодел R2 0 461757 ЕМ Новодел R2 0 21758 - 0 1681759 - 0 801760 - 0 891761 - 0 27
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