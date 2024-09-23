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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1756 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1756 года ММД "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1756 года ММД "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,466,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
7861 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - March 2, 2022
Продавец MUNZE
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF25
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1756 ММД "Орел в облаках" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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