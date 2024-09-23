1 копейка 1756 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность UNC (7) AU (12) XF (17) VF (12) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (5) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF30 (1) VF25 (1) DETAILS (1) BN (4) Сервис CGC (1) NGC (1) RNGA (1) ННР (2)

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