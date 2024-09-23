Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1756 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,466,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 BN CGC
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF25
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU50 BN NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF DETAILS
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Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
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Где продать?
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