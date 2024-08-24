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1 копейка 1757 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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