Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1760 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1760 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Александр за 39020 RUB. Торги состоялись 16 мая 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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