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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1760 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 копейка 1760 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1760 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Екатеринбург
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1760 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Александр за 39020 RUB. Торги состоялись 16 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1760 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AG
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AG
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1760 на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность G
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1760 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1760 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1760 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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