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1760
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Монеты России 1760 года
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Пробные монеты
1 рубль 1760 СПБ ЯI Портрет работы Тимофея Иванова
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
155
Полтина 1760 СПБ ЯI Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
28
5 копеек 1760 СПБ Орел в облаках
Средняя цена
85 $
Продажи
0
63
Медные монеты
5 копеек 1760 ММ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
55
5 копеек 1760
Без знака монетного двора
Средняя цена
55 $
Продажи
0
267
2 копейки 1760 Номинал над Св. Георгием
Средняя цена
70 $
Продажи
0
19
2 копейки 1760 Номинал под Св. Георгием
Гурт надпись
Средняя цена
150 $
Продажи
0
7
2 копейки 1760 Номинал под Св. Георгием
Гурт сетчатый
Средняя цена
240 $
Продажи
0
23
1 копейка 1760
Средняя цена
55 $
Продажи
0
89
Денга 1760
Средняя цена
1 $
Продажи
0
73
Пробные монеты
20 копеек 1760 Пробные
Средняя цена
440000 $
Продажи
0
1
15 копеек 1760 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1760 Пробные Барабаны
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1760 Пробная Барабаны
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денга 1760 Пробная
Новодел. Диаметр 18 мм
Средняя цена
70 $
Продажи
0
1
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Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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