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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1760 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1760 СПБ ЯI Портрет работы Тимофея Иванова
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 155
Аверс
Реверс
Полтина 1760 СПБ ЯI Портрет работы Б. Скотта
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 копеек 1760 СПБ Орел в облаках
Средняя цена 85 $
Продажи
0 63

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1760 ММ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
5 копеек 1760 Без знака монетного двора
Средняя цена 55 $
Продажи
0 267
Аверс
Реверс
2 копейки 1760 Номинал над Св. Георгием
Средняя цена 70 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 копейки 1760 Номинал под Св. Георгием Гурт надпись
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 копейки 1760 Номинал под Св. Георгием Гурт сетчатый
Средняя цена 240 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 копейка 1760
Средняя цена 55 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
Денга 1760
Средняя цена 1 $
Продажи
0 73

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 копеек 1760 Пробные
Средняя цена 440000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
15 копеек 1760 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1760 Пробные Барабаны
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1760 Пробная Барабаны
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1760 Пробная Новодел. Диаметр 18 мм
Средняя цена 70 $
Продажи
0 1
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