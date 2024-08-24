Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1760 года "Номинал над Св. Георгием" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 2 копейки 1760 года "Номинал над Св. Георгием" - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1760 года "Номинал над Св. Георгием" - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 595,614

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1760 года "Номинал над Св. Георгием". Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Pruvost (1)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Pruvost - May 30, 2021
Продавец Pruvost
Дата 30 мая 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе RedSquare - December 30, 2020
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе CNG - January 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - September 29, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1760 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск