Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1760 года "Номинал над Св. Георгием" (Россия, Елизавета)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 595,614
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1760 года "Номинал над Св. Георгием". Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- Katz (2)
- Künker (1)
- Pruvost (1)
- Rare Coins (2)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (1)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1760 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск