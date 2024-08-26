Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 2 копейки Елизаветы Петровны - Россия
2 копейки 1757-1761Номинал над Св. Георгием
2 копейки 1757-1762Номинал под Св. Георгием
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1757 Гурт надпись R 0 721757 Гурт сетчатый - 0 4671757 Новодел R2 0 41757 СПМ Новодел R2 0 131758 Гурт надпись R 0 191758 Гурт сетчатый - 0 3351759 Гурт надпись R 0 171759 Гурт сетчатый - 0 1031760 Гурт надпись R 0 71760 Гурт сетчатый - 0 231761 - 0 1381762 - 0 64
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