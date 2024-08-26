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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 2 копейки Елизаветы Петровны - Россия

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2 копейки 1757-1761

Номинал над Св. Георгием
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1757 Гурт надпись - - 0 1031757 Гурт сетчатый - R 0 231757 Новодел - R2 0 561758 Гурт надпись - - 0 1821758 Гурт сетчатый - R2 0 51759 Гурт надпись 5,053,142 - 0 601759 Гурт сетчатый 5,053,142 R2 0 41760 595,614 - 0 191761 6,338 R4 0 4
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2 копейки 1757-1762

Номинал под Св. Георгием
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1757 Гурт надпись R 0 721757 Гурт сетчатый - 0 4671757 Новодел R2 0 41757 СПМ Новодел R2 0 131758 Гурт надпись R 0 191758 Гурт сетчатый - 0 3351759 Гурт надпись R 0 171759 Гурт сетчатый - 0 1031760 Гурт надпись R 0 71760 Гурт сетчатый - 0 231761 - 0 1381762 - 0 64
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