Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (3)
- La Galerie Numismatique (1)
- Rare Coins (5)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск