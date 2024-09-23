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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе RedSquare - December 30, 2020
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VG
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU50
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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