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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31, 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (335) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VG10 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VG10 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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