Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31, 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (335) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VG10 BN CGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VG10 BN CGC
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF35 CGC
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